Perde posto "perché nera", imprenditore le offre un lavoro: "Verrà a Firenze"

Fatima Sy, la senegalese 40enne che ha raccontato di non esser stata confermata nel suo impiego in un istituto per anziani di Senigallia (Ancona) "perché nera", in settimana sarà a Firenze per un nuovo impiego. A prenderla in prova è Massimo Mattei, l'imprenditore che aveva invitato la donna a lavorare per lui nel capoluogo toscano. "Fatima non godrà di favoritismi rispetto ad altri. Se lavorerà bene avrà un'opportunità, altrimenti no", ha affermato.