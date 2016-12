Papa:"Lavoriamo per mondo migliore"

"E' nostro dovere lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare". Lo ha detto papa Francesco alla "Chiesa italiana", riunita a Firenze per il suo convegno nazionale. "Non dobbiamo essere ossessionati dal potere. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta e perde il senso", ha aggiunto il Pontefice invitando a "seguire la nostra fede rivoluzionaria".