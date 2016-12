Panchina negata a ragazzo down, Matteo torna a sedersi accanto al papà

Matteo, il 20enne di Orbetello (Grosseto) affetto dalla sindrome di down, ha ripreso il suo posto. In panchina, come sempre, accanto al papà-allenatore. Lieto fine, quindi, per il giovane allontanato dalla panchina durante una partita di volley del campionato di serie B2 a Sesto Fiorentino, dove giocava il Gao di Orbetello, il team in cui suo padre è coach. Domenica la squadra lo ha accolto indossando una maglietta con scritto "Tutti per Matteo".