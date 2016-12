Palio di Siena, muore Periclea la cavalla infortunata durante la "tratta"

Non ce l'ha fatta Periclea, la cavalla di 7 anni, che si era infortunata in modo serio in piazza del Campo a Siena durante una delle 4 batterie della "tratta", la presentazione e e l'assegnazione dei cavalli alle contrade, in vista del prossimo Palio. L'animale è inciampato negli arti posteriori del cavallo che lo precedeva: subito soccorso e stato trasportato in una clinica veterinaria.