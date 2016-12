Palio di Siena, la Lupa vince ancora: storico "cappotto"

La contrada della Lupa, con il cavallo Preziosa Penelope montato da Jonathan Bartoletti detto Scompiglio, ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell'Assunta. Un altro trionfo, dunque, dopo la vittoria del 2 luglio. Il "cappotto" non si verificava dal 1997 con la doppia vittoria della Giraffa. Risale però al 1933 l'ultimo "bis" riuscito alla medesima accoppiata cavallo-fantino come avvenuto in questo 2016.