Ospedale di Piombino, morti sospette anche dopo il trasferimento di reparto di Fausta Bonino

Emergono nuovi dettagli sul caso dell'ospedale di Piombino, in cui l'infermiera Fausta Bonino è ritenuta responsabile della misteriosa morte di 13 pazienti. Strani decessi - almeno una decina - sono infatti continuati anche dopo il trasferimento dell'interessata in un altro reparto ospedaliero. Lo denunciano i difensori dell'infermiera, che avrebbero in mano 14 cartelle cliniche di degenti morti dopo il mese di ottobre 2015, quando Bonino non prestava più servizio in Rianimazione.