08:35 - Maxioperazione antidroga dei militari della guardia di finanza, disposta dai gip di Firenze e Milano su richiesta delle rispettive Direzioni distrettuali antimafia, in Italia e in altri Paesi Europei. Sequestrati oltre 2 tonnellate di stupefacenti e beni per 2 milioni di euro, 36 le misure di custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione.