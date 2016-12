Omicidio-suicidio a Prato: cadaveri scoperti un mese dopo

L' omicidio-suicidio di una coppia, avvenuto per motivi di difficoltà finanziarie, è stato scoperto a distanza di un mese. I cadaveri di marito e moglie, di 50 e 47 anni, sono stati ritrovati attorno alle 22 dai vigili del fuoco in un appartamento a Poggio a Caiano (Prato). I corpi erano distesi sul letto, sul quale è stata ritrovata anche la pistola con cui si sono tolti la vita. Avevano detto ai loro amici che sarebbe partiti per la Bulgaria.