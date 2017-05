Obama in Toscana, per lui cena "italianissima" firmata da Bottura

E' stata firmata dallo chef stellato Massimo Bottura la cena dell'ex presidente americano Barack Obama a Borgo Finocchieto, nella tenuta toscana dell'ex ambasciatore Usa John Phillips, tra Buonconvento e Montalcino nel Senese. Lo chef ha spiegato di aver studiato un menu "molto italiano" per Obama e la moglie Michelle; dodici i commensali, tra cui Richard Parsons, uomo d'affari, ex consigliere economico di Obama e produttore di vino Brunello.

Per la ex coppia presidenziale, ha spiegato Bottura al sito web specializzato Winenews, "un menu molto italiano con le 5 stagionature del Parmigiano, mio piatto celebre. Poi la Chianina. Il tortellino, ma come dolce. E per dessert, una creazione leggera a base di fiori".