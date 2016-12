Nuovo caso sospetto di meningite a Pisa, ricoverata una donna

Una donna di 55 anni di Vicopisano (Pisa) è ricoverata da due giorni nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Pisa. Le sue condizioni non sono gravi. Secondo quanto si apprende in ambienti sanitari, le analisi effettuate all'ospedale Meyer di Firenze non hanno ancora stabilito con certezza se si tratti di un caso di meningite. Il nuovo ricovero segue quello avvenuto sabato di un'anziana di Pisa ricoverata in gravi condizioni.