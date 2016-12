12:11 - Una nuova scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle ore 11.36 nell'area del Chianti fiorentino. La scossa è stata avvertita, oltre che nell'area del Chianti, anche a Firenze e a Siena: diverse persone nel capoluogo toscano hanno lasciato gli edifici per scendere in strada. Tante le telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora non si registrano danni a cose o persone.