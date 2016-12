Nubifragio nello Spezzino, chiuse scuola e banca nel Comune di Borghetto Vara

A causa del maltempo sono state chiuse una banca e una scuola dell'infanzia a Borghetto Vara, nello Spezzino . La decisione, ha detto il sindaco Mara Bertolotto, è stata presa per consentire di raggiungere casa in sicurezza. Si teme per la piena del torrente Pogliaschina: il livello dell'acqua è arrivato a un metro dal limite degli argini. Sia l'istituto che la banca si trovano a ridosso del torrente, che nel 2011 causò 7 morti dopo essere esondato.

I vigili del fuoco stanno eseguendo decine di interventi per allagamenti di strade e scantinati anche a La Spezia, Follo e Levanto. Più tranquilla la situazione al momento in Val di Magra. Piccoli smottamenti vengono segnalati in tutto il territorio della provincia. Nel Levante ligure l'allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale sarà in vigore fino alle 18.



La strada provinciale della Ripa, che collega La Spezia alla Val di Magra, è stata chiusa per rischio frana, a causa della pioggia che ha intriso la collina sovrastante.