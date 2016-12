14:52 - Una neonata è stata lasciata nella culla termica per bimbi non desiderati installata all'ospedale fiorentino di Careggi. La piccola, trasferita nel reparto di terapia intensiva, è in buone condizioni di salute. A trovare la bambina sono stati medici e infermieri allertati dalle telecamere che si sono accese automaticamente.