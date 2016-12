Nebbia,scalo Firenze ancora in tilt

La nebbia continua a paralizzare l'aeroporto di Firenze. Dopo sabato, anche oggi molti voli sono stati cancellati o dirottati verso altri scali, come quello di Pisa o Bologna, per la scarsa visibilità. Il blocco avrà conseguenze per l'operatività di lunedì: salteranno infatti le partenze dei velivoli che non sono mai arrivati.