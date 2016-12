Multa salva la vita a un 90enne: soccorso dagli agenti ad Arezzo

Una multa ha salvato la vita a un 90enne di Arezzo: gli agenti della polizia municipale, andati a casa sua per consegnargli il verbale, lo hanno trovato steso a terra dalla sera precedente, incapace di rialzarsi da solo. L'anziano è stato subito soccorso dagli agenti, e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. L'uomo, che vive con una figlia non autosufficiente, è ora ricoverato ma non corre pericolo di vita.