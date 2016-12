Mps, tre anni e sei mesi a Mussari

17:10 - L'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per ostacolo in concorso all'esercizio delle funzioni delle pubbliche Autorità di vigilanza. Medesima pena anche per l'ex direttore generale dell'istituto di credito, Antonio Vigni, e per l'ex capo area finanza, Gianluca Baldassarri. I giudici del processo Alexandria hanno anche disposto nei confronti dei tre imputati l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.