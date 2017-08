La nuova pista cerca contatti tra un estremista di destra e i cosiddetti "compagni di merende". Sono state passate al setaccio le relazioni di Vigilanti con Pacciani, entrambi originari del Muggello. L'ex legionario viene descritto come persona vicina agli ambienti di estrema destra e chi indagava sul Mostro di Firenze arrivò a lui già nel 1985, otto giorni dopo l'ultimo delitto.



L'ipotesi è che gli omicidi facessero parte di un disegno più ampio per distrarre l'attenzione da quello che accadeva nel Paese in quegli anni: i delitti avvenivano sempre a ridosso di grandi fatti di cronaca, come la strage dell'Italicus o l'attentato al Papa.