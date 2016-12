Morì al nido a soli nove mesi, condannato dopo cinque anni il Comune di Pistoia

Il municipio, come spiega il legale della famiglia Pierinelli, Maurilio D'Angelo, è stato condannato a pagare 7.250 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; 393.588 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Riccardo Pierinelli; 393.588 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Caterina Innocenti; e al pagamento delle spese di giudizio.



"Finalmente, dopo 5 anni, il capitolo giustizia ha inizio. E' stata accertata la piena responsabilità della struttura dove Mattia era stato lasciato in custodia alle maestre - continua Caterina Innocenti -. Nessuna condanna potrà mai riportare in vita il mio piccolo ma chi ha sbagliato è giusto che venga punito. Abbiamo sempre creduto nella giustizia italiana e Mattia ha avuto giustizia! Adesso forse con più serenità possiamo ricominciare a vivere".



La vicenda - La morte cerebrale del piccolo Mattia fu dichiarata il 7 dicembre del 2009. Cinque giorni prima, il 2 dicembre, il piccolo entrò in coma mentre giocava al nido di Pistoia. Fu immediatamente trasportato al pronto soccorso e, dopo una Tac, trasferito d'urgenza all'ospedale pedatrico Meyer ma non si risvegliò mai.