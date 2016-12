Mix tra droga e alcol, grave una 22enne dopo un rave party a Pisa

Una ragazza fiorentina di 22 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa dopo avere partecipato a alla manifestazione antiproibizionista "Canapisa". Il corteo, dopo avere attraversato le strade cittadine, si è trasformato in una sorta di rave party. La giovane è risultata positiva ai test per l'assunzione di cannabinoidi, anfetamine ed alcol. Sull'episodio indagano i carabinieri.