Meningite, tre nuovi casi in Toscana nell'arco di 24 ore: uno è di tipo C

Il 55enne era arrivato nel pomeriggio di sabato nel presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata denunciando i tipici sintomi, tra cui febbre molto alta. Le analisi di laboratorio hanno presto confermato che si trattava di meningococco B. Il paziente, spiega una nota dell'Ausl Toscana centro, è attualmente in condizioni cliniche stabili. "Il servizio di igiene e sanità pubblica fiorentino - ha spiegato la Ausl - ha subito attivato le misure di profilassi, sulla base della valutazione del profilo di rischio".



Il caso della ventenne di Prato - La ventenne pratese è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale di Prato nella tarda serata di sabato, per essere subito ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale Santo Stefano. I sanitari hanno sospettato subito che si trattasse di sepsi da meningococco e hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia. Le successive analisi compiute all'ospedale pediatrico Meyer, che è il centro di riferimento per le indagini di laboratorio, ha confermato la presenza di meningite da meningococco C. Attivate anche in questo caso tutte le procedure per la profilassi per i familiari e le persone che nei 10 giorni precedenti all'esordio dei sintomi della paziente hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con essa.



Il caso dell'83enne di Livorno - L'uomo di 83 anni di Venturina (Livorno) è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale del capoluogo di provincia con diagnosi di meningite da emofilo di tipo B. Questa patologia non comporta profilassi per i soggetti venuti a contatto con l'anziano. Le condizioni del paziente sono serie e la prognosi riservata.



Il flagello della meningite - Solo tre giorni fa, era morto a Firenze un bimbo di 22 mesi che viveva a Porcari, in provincia di Lucca. Il piccolo era stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca e poi trasferito al pediatrico Meyer di Firenze in condizioni gravissime. Sale dunque il bilancio delle persone colpite da meningite nella regione, almeno per quanto riguarda il tipo C. Sono 61 i casi dall'inizio del 2015: 31 nel 2015, 30 nel 2016, considerando anche la ventenne pratese.



Nel 2015, i casi di meningite notificati sono stati complessivamente 38: 31 da meningococco C, 6 B, 1 W, 1 non noto. Nel 2016 i casi notificati sono stati 38: 29 di ceppo C, 6 B, 1 W, 1 X, 1 non tipizzabile. A cui si devono aggiungere gli ultimi tre casi, due di tipo B e uno C. Dall'inizio della campagna vaccinale straordinaria (fine aprile 2015) al 30 novembre 2016, sono state somministrate in totale 735.865 vaccinazioni: 198.731 nella fascia di età 11-20 anni; 333.369 nella fascia 20-45; 203.765 dai 45 anni in su. Al 30 novembre, risulta che abbia aderito il 77% dei pediatri di famiglia e l'86% dei medici di medicina generale.