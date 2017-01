Meningite, terzo caso in Toscana in 24 ore: ricoverato un 55enne

Terzo caso di meningite in Toscana in meno di 24 ore. Un uomo di 55 anni, residente a Impruneta (Firenze), è infatti stato ricoverato nel presidio ospedaliero di Santa Maria Annunziata con la diagnosi di meningococco B. L'episodio arriva nello stesso giorno in cui sono stati segnalati, sempre in Toscana, altri due casi: una ragazza di 20 anni e un anziano di 83. Subito attivate le misure di profilassi per il 55enne.