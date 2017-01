Meningite a Pisa: bimbo di 4 anni ricoverato a Firenze, è grave

Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere stato colpito da una meningite di tipo C. Il piccolo, dice un comunicato stampa dalla Usl Toscana Nord-ovest, frequenta una scuola materna di Cascina ( Pisa ). Già scattata la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con lui.

Confermata anche dal laboratorio di immunologia la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C. Una nota del Meyer precisa che i medici si sono riservati la prognosi per il piccolo. Dalla documentazione risulta che il bambino era stato vaccinato nel 2013. Ricoverato in un primo momento all'ospedale Cisanello di Pisa, il bimbo è stato portato successivamente in elicottero al Meyer di Firenze, quando i medici si sono resi conti dell'aggravarsi delle sue condizioni.



Decesso a Udine, esclusa la meningite - Gli accertamenti hanno invece escluso che il decesso di un 41enne di Udine, morto a causa di una gravissima infezione batterica estesasi in poche ore a tutto il corpo, possa essere stato causato da una meningite. "Gli accertamenti lo escludono - sostiene il direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale di Udine Matteo Bassetti, dove l'uomo era stato portato -. Quel che sappiamo è che è deceduto a seguito di una setticemia da pneumococco, pertanto non trasmissibile ad altri e non contagiosa".