Meningite, 69enne in gravi condizioni ricoverato a Massa Carrara

Un uomo di 69 anni residente a Carrara si trova ricoverato in rianimazione al Nuovo ospedale Apuano di Massa (Massa Carrara) con una diagnosi di meningite pneumococcica. "Tale patologia - ricorda l'Usl - non è contagiosa e non prevede profilassi per i soggetti venuti ultimamente in contatto con l'uomo". Le condizioni del paziente, secondo quanto spiegato, "sono serie e la prognosi riservata".