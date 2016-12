Massacrato 23 anni fa, svolta: indagati la moglie e il cognato

09:16 - Si riapre il caso della morte di Francesco Della Volpe, il 45enne trovato con la testa massacrata a martellate 23 anni fa a Cecina, nel Livornese. Il corpo venne scoperto da due carabinieri che si fermarono lungo la strada dopo aver notato l’auto del muratore, parcheggiata in un piazzale con la chiave ancora inserita nel cruscotto. Poco lontano il cadavere adagiato in un fosso. Indagati la moglie e il cognato.

Gli investigatori, ricorda il Tirreno, dissero subito che il delitto si era consumato la notte precedente e che si era trattato di un agguato. Per mesi furono battute diverse piste, a cominciare dal rapporto violento con la moglie che lo aveva più volte denunciato, per arrivare ai debiti che la vittima aveva e perfino a un movente sessuale.



Nulla di concreto però. Ora a distanza di 23 anni, quel caso di omicidio rimasto senza colpevoli, non solo è stato riaperto, ma secondo la Procura, è in buona parte risolto. Attraverso nuove tecniche di laboratorio, è stato possibile rintracciare due profili di Dna, inizialmente archiviati come Ignoto 1 e Ignoto 2, sui reperti recuperati sul luogo del delitto, in particolare su un cappellino da muratore e su tre guanti di plastica. Questi sono stati poi compararti su una ventina di familiari della vittima per cercare una corrispondenza.



Gli investigatori hanno così scoperto che il profilo di "Ignoto 1" corrisponde a quello di Ernesto Fiumicello, 59 anni, all'epoca dei fatti marito di una delle sorelle della moglie della vittima, e considerato dagli inquirenti uno dei due esecutori materiali. Ancora senza nome, invece, la persona che con il cognato avrebbe ucciso il muratore per poi sbarazzarsi del cadavere.



L'accusa in concorso per i due è quella di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Ma con loro è finita nel registro degli indagati anche la moglie della vittima Carmela Granata, oggi 57 anni, considerata la mandante morale dell'omicidio: esasperata dalle violenze domestiche - è la ricostruzione degli investigatori - avrebbe chiesto di dare una lezione al marito.