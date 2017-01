Massa, trovato cadavere senza testa sulle Alpi Apuane

Sul versante massese del Monte Sagro, sulle Alpi Apuane, è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Al corpo, che è stato avvistato in un dirupo da alcuni escursionisti, mancano la testa, un braccio e parte del bacino. Al momento non è possibile capire se si tratti di un uomo o di una donna. Alle autorità di Massa Carrara non risultano casi di smarrimento irrisolti sul territorio provinciale.