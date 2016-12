Maltrattamenti, ai domiciliari tre maestre di un asilo di Grosseto

Tre maestre di un asilo di Grosseto sono state arrestate e poste ai domiciliari al termine di un'inchiesta per maltrattamenti durata circa un anno. In mano agli investigatori ci sarebbero alcuni video ripresi dalle telecamere installate nella struttura poco dopo l'inizio dell'indagini. Sabato i genitori sono stati convocati per annunciare loro che da lunedì le tre maestre non saranno presenti all'asilo.