Maltempo: smottamenti e allagamenti nel Pisano, vigili al lavoro

I temporali intensi che in serata hanno interessato il comprensorio del Cuoio e la zona di Montopoli Valdarno, nel Pisano, hanno provocato tre smottamenti che interessano la strada provinciale Valle lunga e altre due strade comunali. Nella zona di Corrazzano le strade sono completamente allagate perché i torrenti non riescono più a smaltire le acque e in alcuni punti hanno oltrepassato gli argini. Al lavoro molte squadre dei vigili del fuoco.