Maltempo,riattivata la Roma-Firenze

E' stata riattivata alle 3.00 di questa notte la circolazione ferroviaria sulla Roma-Firenze, anche se al momento solo su un binario a senso unico alternato, in seguito allo stop avvenuto sabato sera per la rottura di alcuni cavi dopo una tromba d'aria. E' di tre feriti il bilancio del nubifragio che si è abbattuto sulla Toscana e che ha causato disagi e allagamenti. Molti coloro che hanno passato la notte in stazione.