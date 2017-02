Maltempo in Toscana, fiumi e corsi d'acqua monitorati in Lucchesia

Fiumi e corsi d'acqua sorvegliati in Toscana, soprattutto nell'area nord-occidentale, in seguito all'ondata di maltempo che ha investito la regione. Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è attivo da ore per monitorare il fiume Serchio e nell'area della piana lucchese per sorvegliare frane e altri corsi d'acqua. Resta attiva fino a lunedì l'allerta arancione.