Maltempo in Toscana, allagamenti ad Arezzo e nel Grossetano

Forti temporali si sono abbattuti nella notte sulla Toscana, causando allagamenti in particolare nelle zone di Arezzo e nel Grossetano. Lo confermano i vigili del fuoco. La situazione più critica a Follonica, dove sono già un centinaio le richieste di soccorso per gli scantinati allagati e le auto rimaste bloccate nei sottopassi. Problemi anche a Grosseto, dove via Emilia è completamente invasa dall'acqua.