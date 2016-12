Maltempo, il sindaco di Grosseto ai cittadini: "Restate in casa"

"Rimanete nelle vostre abitazioni". E' l'appello del sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi, dopo che un violento nubifragio ha colpito la città. Dieci persone sono state tratte in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco in un bar del centro storico, dove erano rimaste intrappolate. Un fulmine è caduto, sempre nel centro storico, creando una piccola voragine in una strada. In tutto il comune venerdì le scuole resteranno chiuse.