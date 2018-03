Maltempo, gelicidio blocca treni delle linee locali in Toscana

Sono fermi in diverse stazioni della Toscana tutti i treni regionali in transito sulle linee Firenze-Empoli e Firenze-Prato-Pistoia. La causa è il gelicidio, ossia il fenomeno meteorologico che ha formato il ghiaccio sulle linee di alimentazione elettrica. E' quanto comunicano le Ferrovie spiegando che i tecnici sono al lavoro per limitare i disagi che, comunque, sono evidenti per i passeggeri, quasi tutti pendolari.