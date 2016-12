Maltempo, fulmine su un centro per autistici: tre sanitari ustionati

12:08 - Incendio e tre feriti a Fucecchio (Firenze) per un fulmine che si è abbattuto su un centro per ragazzi autistici. La scarica è stata tanto devastante da perforare il solaio del tetto, far esplodere l'impianto elettrico e innescare un principio d'incendio nella struttura. Lo scoppio ha causato lievi ustioni a tre operatori dell'Asl dei 10 già presenti.

Tutti comunque sono stati condotti all'ospedale di Empoli per accertamenti. Assenti i ragazzi autistici perché il centro apre alle 9.30 e il fulmine è caduto prima.