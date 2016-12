Maltempo Carrara, protesta operai

13:17 - Circa 300 persone stanno occupando un ponte ad Avenza, nel comune di Carrara, dove nei giorni scorsi il torrente Carrione ha esondato. I manifestanti sono dipendenti delle ditte che si trovano vicino al corso d'acqua e che sono alluvionate: chiedono che le istituzioni mettano le loro aziende in condizione di riaprire, in particolar modo costruendo una strada temporanea per raggiungere quelle ancora isolate.

Lo slogan è "Permetteteci di lavorare: lasciateci realizzare la strada alternativa".