Malore in mare,trovato morto 75enne

Il cadavere di un uomo di circa 75 anni, deceduto in seguito a un probabile malore, è stato rinvenuto in mare da alcuni bagnanti nelle acque della spiaggia della Fenicetta, nel comune di Marciana Marina (Livorno), all'isola d'Elba. L'uomo, privo di documenti, aveva indosso un costume da bagno e la maschera, e stava facendo probabilmente snorkeling quando avrebbe accusato il malore. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire alla sua identità.