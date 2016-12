Macchina in dirupo, morto 80enne

Un uomo di 80 anni di La Spezia è morto in Lunigiana in seguito ad un incidente stradale. Alla guida della sua auto, per cause in corso d'accertamento, è finito in un dirupo compiendo un volo di circa 4 metri. L'incidente è accaduto in località Comano nel comune di Aulla. Quando sono arrivati i soccorsi l'uomo era già morto.