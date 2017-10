Lunigiana, vessazioni e abusi in caserma: 37 carabinieri indagati

Quattro carabinieri furono arrestati, solo uno in carcere, e per altri otto scattarono altre misure cautelari, divieto di dimora e sospensione dai pubblici uffici.



Nelle carte dell'inchiesta della procura di Massa Carrarasi evidenziano anche lesioni personali e contusioni multiple per aver sbattuto la testa di un extracomunitario contro il citofono della caserma; colpi di manganello sulle mani appoggiate alle portiere delle auto durante i controlli; ma anche scariche elettriche prodotte da due storditori, per costringere uno spacciatore (sempre straniero) a rivelare dove tenesse la droga.



E ancora: schiaffi ad un marocchino per obbligarlo ad aprire un appartamento privato chiuso a chiave; contravvenzione ad una donna straniera, per aver guidato senza cintura di sicurezza, quando la cintura l'aveva allacciata; frasi del tipo: "Se parli ti stacco la testa", "Ti spezzo le gambe".