Lucca, sorprendono "topo" d'albergo e lo inseguono: arrestato

Rientrando in albergo con un amico ha sorpreso un ladro che rovistava in camera, nell'armadio in cui si trova la cassaforte. Il ladro si è dato alla fuga fuggendo dalla finestra ma i due lo hanno inseguito e successivamente, con l'aiuto della polizia municipale incontrata durante la corsa, lo hanno arrestato. Il ladro è un 28enne tunisino.