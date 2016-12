7 aprile 2015 Lucca, operaio temeva di essere licenziato e uccide il caporeparto, poi si consegna ai CC La presa di coscienza di Massimo Donatini dopo il raptus omicida: il 43enne ha sparato a Francesco Sodini, 52 anni, al culmine di dissidi di lavoro. "Lo odiavo", ha affermato il reo confesso ai militari Tweet google 0 Invia ad un amico

13:00 - Omicidio a sangue freddo a Lucca dove un operaio, Massimo Donatini, 43 anni, ha sparato al caporeparto, Francesco Sodini, 52. E' successo in via Sandei, la vittima era appena uscita da casa quando il suo assalitore, che temeva di essere licenziato, lo ha freddato con 12 colpi di pistola. L'omicida si è poi costituito ai carabinieri. I due lavoravano per la cartiera Lucart. Il reo confesso ha affermato di aver sparato al culmine di dissidi sul lavoro.

Sul luogo del delitto è intervenuta la polizia con la scientifica per i rilievi. Secondo il Tirreno, "Sodini era sposato e aveva due figli" mentre "l'omicida viveva a Comigliano con la famiglia".



Dopo l'agguato, l'assassino si è allontanato a piedi fin quando non ha raggiunto la prima caserma per confessare l'omicidio e consegnare la pistola. Ai carabinieri ha affermato "di odiare la sua vittima" perché "lo trattava male sul lavoro, mettendolo in cattiva luce con la proprietà e con i colleghi".