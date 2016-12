Lucca, morta la donna aggredita da un ex collega che confessa: non volevo bruciarla, lei aveva sigaretta

Non ce l'ha fatta Vania Vannucchi , la 46enne cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme nella zona dell'obitorio dell'ex ospedale Campo di Marte a Lucca . La donna lavorava come barelliera nell'ospedale della città. La polizia per l'aggressione ha fermato un 46enne, Pasquale Russo , un ex collega che prima ha negato tutto, poi ha confessato di averle gettato addosso la benzina senza però volerla uccidere.

Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 1 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 2 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 3 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 4 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 5 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 6 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 7 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 8 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 9 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 10 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 11 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega 12 di 12 LaPresse LaPresse Aggredita e data alle fiamme a Lucca, l'arresto dell'ex collega leggi dopo slideshow ingrandisci

"Non le ho dato fuoco, aveva sigaretta" - "Le ho buttato la benzina per sporcarla, per imbrattarla. Ma non le ho dato fuoco. Solo dopo ho pensato che lei fumava: forse aveva la sigaretta accesa". E' quanto ha detto secondo il suo difensore, Pasquale Russo in carcere per aver aggredito e poi dato fuoco a Vania Vannucchi. Il legale spiega che l'uomo era in cura da qualche tempo per problemi "pschiatrici: aveva fatto varie visite mediche e credo prendesse dei farmaci". Proprio per questo l'avvocato chiederà una perizia pschiatrica.



"Pasquale, è stato Pasquale"- Era stata la vittima a indirizzare le indagini verso Russo. "E' stato Pasquale", aveva detto la donna agli inquirenti, e, poco prima, ai suoi ex colleghi della Coop Service, che sono stati i primi a intervenire, gettando stracci sul suo corpo martoriato dalle fiamme. L'aggressione è avvenuta negli spazi esterni dell'ex ospedale lucchese dove Vania aveva prestato servizio, prima di trasferirsi come operatrice socio sanitaria al Cisanello di Pisa. E proprio al centro grandi ustionati del Cisanello era stata trasportata in elicottero. Letali le ustioni sul 90% del corpo.