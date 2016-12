Lucca, forte boato in centrale Enel

Principio d'incendio nella centrale Enel di Vinchiana, a Ponte a Moriano, in provincia di Lucca, preceduto da un forte boato avvertito in tutta la zona. Non si registrano feriti. Secondo quanto spiegato da Enel a provocare tutto sarebbe stato il surriscaldamento del trasformatore del terzo gruppo di produzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in breve hanno riportato la situazione sotto controllo.