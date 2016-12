01:57 - La Forestale ha trovato e catturato un cucciolo di lupo nel paese di Montefegatesi, vicino a Bagni di Lucca: da diversi giorni nel borgo, situato in una zona boschiva di montagna, gli abitanti udivano nella notte forti e frequenti ululati. Al momento della cattura l'animale era in pessime condizioni di salute, fortemente disidratato e debilitato, ed è stato trasportato in un centro veterinario di Viareggio.