Lucca,escursionista precipita:morto

Un escursionista è morto sul Monte Pania, in Alta Versilia, dopo essere precipitato in un canalone per circa 250 metri. Sul posto gli operatori del Soccorso Alpino di Querceta, in provincia di Lucca, e un elicottero Pegaso, ma le condizioni meteo, non favorevoli, stanno creando problemi ai soccorritori. La vittima, di cui non si conosce ancora l'identità, faceva parte di un gruppo che aveva trascorso la notte al rifugio Del Freo a Mosceta.