Lucca: donna aggredita e data alle fiamme, arrestato un collega

E' stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio un collega di Vania Vannucchi, la donna aggredita e data alle fiamme a Lucca, dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile. Si tratta di Pasquale Russo, 46 anni, per il quale sono scattate le manette dopo l'interrogatorio in questura. La donna è ora ricoverata all'ospedale di Pisa, dove è in gravissime condizioni. Ha ustioni sul 90 per cento del corpo.