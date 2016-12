Lucca, carabinieri recuperano tele trafugate nel '44 dai nazisti

Le opere recuperate sono un dipinto olio su tela attribuito a Giovanni Battista Cima, in arte "Cima da Conegliano" (1460-1518) raffigurante una "Madonna con Bambino" (65x51 cm); un dipinto tempera su tavola a fondo oro attribuito a Alesso Baldovinetti (1425-1499) raffigurante la "Trinità" (60x38,5 cm a cuspide); un dipinto olio su tela firmato in cartiglio in basso al centro "Jeronimus ex libris", Girolamo Dai Libri (1474-1555), raffigurante "Circoncisione/presentazione di Gesà al Tempio" (83x101 cm).