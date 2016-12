Lucca, cadavere con gola tagliata

Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato a Lucca. Aveva una profonda ferita alla gola e non è escluso che si tratti di suicidio. Lo stesso 30enne si era presentato in questura con un coltello in mano ma gli agenti non gli avevano aperto. Negli stessi istanti però al pronto soccorso era stato medicato un altro uomo con ferite da arma da taglio: gli inquirenti stanno ora cercando di capire se i due episodi siano collegati.