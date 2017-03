Lucca, accoltella il padre durante lite: fermato da carabinieri

Al culmine di una violenta lite ha accoltellato il padre. E' accaduto in serata a Torre del Lago. Autore del gesto un quarantenne che e' stato fermato dai carabinieri e portato in caserma: per lui l'accusa potrebbe essere quella di tentato omicidio. Il padre, 75 anni, è in prognosi riservata ed è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa. La lite sarebbe scaturita da futili motivi.