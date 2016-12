Livorno, uomo ucciso a coltellate

Un 40enne di origini lituane, Vitali Kimpis, è stato ucciso a coltellate a Livorno. L'uomo, aggredito mentre stava rincasando, è stato trovato in una pozza di sangue da una vicina, che ha dato subito l'allarme. Il coltello non è stato trovato. Sul posto è intervenuta la squadra mobile che ha avviato le indagini per cercare di dare un nome e un volto all'assassino.