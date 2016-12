Livorno: uomo ucciso 24 anni fa, arrestato oggi uno dei due assassini

Sono state le tracce lasciate da Fiumicello sul luogo del delitto a consentire agli investigatori di individuarlo. L'uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri di Livorno e Cecina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Antonio Del Forno.



Dopo la decisione della Procura di Livorno di riesaminare il caso, l'utilizzo delle nuove tecniche di laboratorio, impensabili all'epoca dei fatti, ha permesso ai militari del Ris di Roma di rintracciare e isolare alcuni campioni di Dna riconducibili appunto a Fiumicello, alla vittima e a un secondo individuo tuttora ignoto e ritenuto il suo complice. Sono risultate determinanti le numerose tracce biologiche, soprattutto ematiche, rinvenute all'interno di un cappello e di un guanto da cucina presenti sul luogo del delitto.



Le analisi genetico-forensi hanno consentito così di isolare sui reperti i profili genetici sia della vittima sia di Fiumicello che, secondo le indagini, al momento del delitto indossava il cappellino da muratore e il guanto, dimostrando in modo inequivocabile per gli investigatori come quest'ultimo sia uno dei due esecutori materiali dell'omicidio.



Ma si cerca il secondo uomo - Ancora senza nome, invece, la persona che con il cognato avrebbe ucciso Della Volpe per poi sbarazzarsi del cadavere. Anche in questo caso gli specialisti del Ris sono riusciti a individuare e isolare, su altri reperti trovati sul luogo del delitto, un secondo profilo genetico al quale manca solo un nome. L'ordinanza di arresto per Fiumicello è stata emessa per esigenze di indagini, che proseguono per individuare l'altro esecutore materiale dell'omicidio. La misura, così come prescritto dalla legge, ha una durata temporanea fissata dal giudice in 3 mesi.