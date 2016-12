Livorno, uomo trovato morto in auto

Un uomo di 47 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto a Livorno. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza e, riguardo alla causa del decesso, non è escluso il malore. Il pm di turno ha comunque disposto l'intervento del medico legale per stabilire le cause e l'ora della morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori accertamenti.